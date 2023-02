Milan: Maignan choc, slitta ancora il rientro! Ultima partita col Napoli il 18 settembre

Il Milan deve fare i conti con i continui infortuni di Mike Maignan, portiere e leader che è stato decisivo la scorsa stagione per la vittoria dello scudetto. Ora si allungano ancora i tempi di recupero.

Milan: tempi recupero Maignan, rientro che slitta ancora

Serie A - Non c'è pace per il portiere del Milan Mike Maignan e il rientro in campo. Un vero e proprio calvario quello del portiere francese che difende i pali del club rossonero, che è fuori per infortunio addirittura dalla settima giornata, quella persa 1-2 a San Siro col Napoli del 18 settembre. Stop lunghissimo che ha portato a continue complicazioni e che gli ha fatto perdere i Mondiali. Ora che sembrava pronto per tornare in campo, l'ennesima ricaduta: i tempi di recupero di Maignan sono ancora lunghi. Sono passati 143 giorni dalla sua ultima apparizione ufficiale in campionato. Il nuovo obiettivo diventa Tottenham-Milan, gara di ritorno degli Ottavi Champions dell'8 marzo.