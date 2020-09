"Mi sento abbastanza bene", ADL rassicura tutti! Corrsera: atteggiamento allo studio procura Figc

Napoli - Un vero caso quello di De Laurentiis. Il presidente del Napoli, positivo al Coronavirus, ha messo a rischio la salute di tutti i suoi colleghi all'assemblea di mercoledì, dove più volte girava per l'Hilton senza mascherina. Come riportato dal Corriere della Sera, non è escluso che la procura della Figc ora avvii un’inchiesta sulla condotta di De Laurentiis: un fascicolo ancora non è stato aperto ma il caso è allo studio. E c’è anche chi a bassa voce invoca responsabilità di tipo penale. De Laurentiis resta tranquillo a casa, monitorato dai medici del Gemelli. «Mi sento abbastanza bene», dice a chi gli telefona o ai tanti che gli inviano messaggi di solidarietà. Ha guardato in tv l’amichevole del Napoli contro il Pescara (4-0) rammaricato delle «inesattezze che leggo o sento sulla vicenda».