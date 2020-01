Meret a KK: "Bisogna ringraziare i tifosi, stiamo migliorando tanto. Ora concentrati su tutti gli obiettivi"

Ultimissime calcio Napoli- Alex Meret parla a Radio Kiss Kiss al termine di Napoli-Juve: "Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo limitato molto il loro gioco. Atteggiamento giusto, partita bellissima da parte di tutta la squadra. Bisogna ringraziare il pubblico che con la Lazio e con la Juve ci ha dato un sostegno incredibile per tutti i 90 minuti. Siamo molto aggressivi ora e alti con la difesa, siamo compatti e stiamo migliorando molto. Peccato per il gol sul finale, ci tenevamo a tenere la porta inviolata. E' una stagione ancora lunga e tutta da scrivere, dobbiamo recuperare più punti possibili in campionato. Coppa Italia e Champions League sono importantissime per noi".