Mediaset: non solo Coppa Italia e Supercoppa, nel mirino anche una gara in chiaro di Serie A

Serie A - Mediaset è pronta a rilanciare sul fronte diritti tv.

Mediaset vuole aggiudicarsi una gara di Serie A in chiaro

Persi i diritti della Champions League (per la gioia di Sky e Amazon), l'emittente ora punta a creare una sorta di “polo italiano” per il calcio in chiaro: con la conferma di Coppa Italia e Supercoppa, ma anche la partita del sabato sera della Serie A in chiaro. Stando alla redazione di Calcio e Finanza la situazione si andrà a delineare nelle prossima settimane: non solo perché è previsto un nuovo giro di trattative private con la Lega per il campionato ma anche perché il 13 scadrà il termine per presentare le offerte per la Coppa Italia e la Supercoppa.

Da non escludere il fatto che l'investimento di Mediaset potrebbe aumentare, considerando che mentre la Coppa Italia mantiene il suo format cambia invece quello della Supercoppa italiana, che a partire da questa edizione vedrà l'assegnazione del trofeo tramite final four. La Lega Serie A dal canto suo ha fissato in 62 milioni di euro la quota per la base d’asta.