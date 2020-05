Materazzi a valanga sulla Juventus: "C'è chi ha il 4 maggio e chi il 14, bagnati di lacrime". Social scatenati conto l'ex nerazzurro

Serie A - Il 5 maggio è passato da poco mentre il 14 è appena arrivato, e qualcuno lo stava aspettando con ansia. In particolare Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, al quale i continui commenti sul famoso 5 maggio non sono andati proprio giù.

14 maggio, Materazzi ricorda la disfatta della Juve a Perugia

Per questo motivo l'ex nerazzurro si è palesato sui social in questa giornata per ricordare la perdita clamorosa dello scudetto per la Juventus a favore della Lazio all'ultima giornata contro il Perugia:

"Come pioveva, così piangeva. C’è chi ha il 5 maggio e chi il 14 maggio, chi quel giorno era bagnato di pioggia e chi di lacrime…"

MATERAZZI CONTRO LA JUVENTUS, LE REAZIONI DEI TIFOSI BIANCONERI

Così Materazzi su Instagram, che naturalmente scaturito la reazione di molti tifosi bianconeri che hanno commentato così:

"Non mi risulta che tu giocassi nell’Inter e che l’Inter vinse lo scudetto. Lo scudetto andò alla Lazio, proprio la stessa squadra che il 5 maggio ti fece piangere! Ti consiglio di rivederti un po le date ed i momenti"

scrive qualcuno.

Oppure: "Il problema è che tu non hai vinto né il 5 maggio e né il 14 maggio... che bello che sei quando rosichi".

E ancora: