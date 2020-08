Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sarri sedotto e abbandonato dalla Juventus, sbagliato il progetto iniziale. Questi giocatori non potevano adattarsi al suo gioco, bisognava fare un mercato per lui la scorsa stagione o questa, ma non hanno avuto pazienza con lui".