Notizie calcio Napoli - Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Attacco di Sarri molto poco elegante nei confronti del Napoli con quelle dichiarazioni dopo la vittoria dello scudetto, ma non mi aspettavo altro da uno come lui”.