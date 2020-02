Manolas a Sky: "Conosco Ranieri, è difficile fargli gol! Dobbiamo approfittare del passo falso delle altre, Di Lorenzo merita l'Europeo"

Ultimissime calcio Napoli- Kostas Manolas, difensore del Napoli, è intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Samp-Napoli: "Oggi è una gara importante, dobbiamo approfittare dei passi falsi degli altri. Per dire che siamo guariti dobbiamo fare ancora molto. Ranieri è un grande allenatore, sa mettere bene la squadra in campo, ho avuto lui a Roma lo scorso anno. Di Lorenzo merita tutti i complimenti, in pochi anni ha fatto dalla Serie C alla Serie A, quest'anno sta facendo un grande campionato. Spero che vada all'Europeo perché lo merita".