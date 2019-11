As - Inter Miami, Beckham vuole Ancelotti, James Rodriguez e Mandzukic subito! Spunta l'opzione Gattuso

Calciomercato Napoli - Come riporta il quotidiano spagnolo, AS, l'Inter Miami di David Beckham fa spese in Serie A. Il nuovo club di MLS sembra seriamente interessato all'attaccante della Juve Mario Mandzukic e dell'attuale allenatore del Napoli calcio Carlo Ancelotti, spunta anche l'opzione Gattuso.

Mandzukic

Mercato Juve, Mandzukic all'Inter Miami

Meno di quattro mesi e l'Inter Miami di David Beckham farà il suo esordio in MLS. Il nuovo club dell'ex calciatore inglese farà il suo debutto nel campionato nordamericano a marzo 2020. Intanto, il club è a lavoro per l'acquisto di un top player in attacco e un big per affidae la panchina.

"Vogliamo giocatori che hanno fame, hanno giocato ai massimi livelli ma vogliono continuare a vincere" ha dichiarato Beckham.

Come riporta As, l'Inter Miami potrebbe decidere di provare l'assalto a James Rodriguez. L'ex Bayern Monaco è al Real Madrid dopo il prestito in Germania, ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro in ritiro con la Colombia e dovrebbe stare fuori 3 o 4 settimane: probabilmente tornerà in campo nel 2020. Gli altri principali attaccanti nel mirino dell'Inter Miami, oltre al colombiano, sono Wayne Rooney e Radamel Falcao. Come sottolinea il quotidiano spagnolo, però, nelle ultme ore si è aggiunto anche il nome di Mario Mandzukic: il nuovo club di Beckham sarebbe interessato al croato che è ormai ai margini del progetto Juventus e pronto all'addio con i bianconeri.

Ancelotti

Notizie calcio Napoli, Ancelotti all'Inter Miami

Ultimissime calcio Napoli- Come riporta ancora As, sarebbero quattro i principali nomi per la panchina dell'Inter Miami: Carlo Ancelotti per allenatore il club di David Beckham, poi David Moyes, Thierry Henry e Gennaro Gattuso. Il francese ex Juve, però, ha accettato recentemente la guida tecnica del Montreal Impact. Ancelotti, invece, secondo il quotidiano spagnolo, "vive momenti convulsi a Napoli e potrebbe accettare questa nuova sfida".