Malfitano a CN24: "I prezzi di Napoli-Barcellona non sono giusti per chi fa sacrifici! Gli acquisti dimostrano che il Napoli non sarà più l'antagonista della Juve"

Ultimissime calcio Napoli - Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Petagna non è l'attaccante dei 20 gol a stagione, ma è un calciatore molto utile pr la squadra. E' un calciatore che lavora tanto per la manovra. Milik è più tecnico rispetto a lui, ma Petagna è più fisico. Sono acquisti per la prossima stagione, si vuole rinnovare. Il Napoli sta facendo acquisti buoni e giovani, ma che politica è? Solo una politica che lascia intendere che ci sarà un cambiamento radicale e si ripartirà da zero. Non sono giocatori top, nessuno di questi che arrivano e sono arrivati. Il Napoli non è e non sarà più l'antagonista della Juve, ora quel posto spetta ad altri. Restano i prezzi popolari per le Curve, non condivido i prezzi con il Barcellona. Non è giusto così, non si capisce il sacrificio che la gente fa per il Napoli"