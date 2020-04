CONI, Malagò: "La Serie A non ha una data, interessi contrapposti per il taglio degli stipendi"

Notizie calcio - Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rivelato alcune notizie riguardo qual che sarà la Serie A. Ecco quanto riporta da Radio Punto Nuovo:

"Per rispondere alla domanda se si possa rivedere una partita il 20 maggio, deve prima essere confermato il discorso del capo della Protezione civile: perché il problema non è solo la partita, ma che nelle squadre non ci siano infetti. Quindi, prima si devono fare dei tamponi. L'altra questione è che queste partite non si giocano in un'unica città. Che il 16 o il 20 maggio avremo una libertà di manovra diversa lo auspichiamo: ma da lì ad andare in aeroporto tre volte a settimana la vedo dura. Oggi il calcio ha tanti problemi, come d'altronde tutte le Federazioni, e quindi non è nelle condizioni di poter aiutare gli altri: casomai, ci si deve appellare alle istituzioni. Il taglio degli stipendi? Questa partita si gioca tutta all'interno del mondo del calcio. E' chiaro che ci sono interessi contrapposti: le Leghe, l'Aic... Ma è un'occasione per mettersi in condizione di perdere tutti qualcosa, perché qui perdono tutti. Bisogna sfruttare questo momento di crisi spaventosa: quando le cose andavano bene, non era possibile aggredire certi problemi; oggi, di necessità virtù, si può fare".