Malagò stravince, patto col calcio: il CONI si tinge di rosa

Ultime notizie Serie A. Giovanni Malagò è stato eletto per la terza e ultima volta come presidente del Coni, fino al 2025, una presidenza che si annuncia fondata sulle donne, sull’unità di intenti e sulla ritrovata armonia con il calcio che rientra nella Giunta. Malagò ha battuto lo sfidante Renato Di Rocco con una percentuale di quasi l'80% dei voti. Con Malagò fanno ingresso nella giunta ben 5 donne (su 13).

Coni, Malagò apre alle donne

Tra le donne che Malagò ha inserito nella GIunta del Coni, ci sono Silvia Salis, genovese, ex martellista, fedelissima di Malagò, la più votata tra i rappresentanti delle federazioni e delle discipline sportive; Claudia Giordani, argento in slalom ai Giochi olimpici del 1976; Norma Gimondi, figlia di Felice; Manuela Maccarani, allenatrice della ginnastica ritmica; infine la ex pallavolista Antonella Del Core. Donne per le donne che lavoreranno per il professionismo al femminile e le tutele.