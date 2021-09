Makinwa: "Osimhen può solo crescere, potrebbe anche riuscire a vincere il titolo di capocannoniere"

Notizie Napoli calcio. L'ex calciatore nigeriano Stephen Makinwa, ora procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Victor Osimhen:

“Da ora in avanti può solo crescere. Ha ancora tanto da fare e da dimostrare ma sta già facendo vedere delle belle cose. Se a livello fisico sta bene, credo che possa fare 15 gol in campionato, se non di più. Per uno come lui ritengo che il range di gol possa essere tra i 15 e i 20 gol a stagione. Se può vincere il premio di capocannoniere della Serie A 2021/2022? Non è facile ma può anche riuscirci".