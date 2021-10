Maignan, terminato l'intervento al polso: in dubbio la sfida contro il Napoli

Il numero uno francese si era fatto male lo scorso 15 settembre a Liverpool, a causa di una botta rimediata in uno scontro con due giocatori inglesi e Theo Hernandez

È iniziata alle 9 la giornata di Mike Maignan presso la clinica "La Madonnina" di Milano. Il portiere del Milan, si è presentato presso l'istituto dove nel pomeriggio è poi stato operato in artroscopia al polso sinistro dal professor Loris Pegoli. Il numero uno francese si era fatto male lo scorso 15 settembre a Liverpool, a causa di una botta rimediata in uno scontro con due giocatori inglesi e Theo Hernandez, ma poi aveva stretto i denti, era rimasto in campo e non aveva saltato neanche uno dei successivi match. Il dolore si era ridotto ai minimi termini, ma non era mai passato del tutto, tanto da ripresentarsi dopo gli allenamenti con la Francia in occasione della Nations League.

APPUNTAMENTO AL 2022?— L'intervento è riuscito, ma non sono ancora certi i tempi di recupero che però dovrebbero aggirarsi sui due mesi. Di sicuro, Pioli non lo avrà a disposizione per le due prossime partite contro il Porto in Champions League e per i big match di campionato contro Roma (in trasferta) e Inter. Il Milan si è cautelato ingaggiando lo svincolato Mirante.

Il francese potrebbe tornare a disposizione per la sfida del 19 dicembre contro il Napoli.

