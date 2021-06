Maglia Napoli autoprodotta, Lecce precursore: arriva l'in bocca al lupo agli azzurri dal club salentino [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Il Napoli di De Laurentiis si prepara a rivoluzionare la gestione delle maglie da gioco: il club, infatti, è ormai orientato ad autoprodursi il materiale, avvalendosi dei disegni di EA7 e di Onis per la produzione. Una strada intrapresa anche dal Lecce diversi anni fa: proprio il club salentino, attraverso il proprio account Twitter, ha voluto fare l'in bocca al lupo ai partenopei per questa decisione: "Quattro anni fa sembravamo dei visionari... in bocca al lupo anche al Napoli".

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto