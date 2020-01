Celta Vigo, Garcia: "Lobotka mi ha chiesto di non giocare, è stato onesto. Non era concentrato, non so il suo futuro"

Calciomercato Napoli - Lobotkaal Napoli. Il centrocampista del Celta Vigo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, nei prossimi giorni può arrivare l'ufficialità. Intanto, Oscar Garcia, allenatore del Celta, ha parlato al termine della gara giocata in Liga Spagnola contro l'Osasuna, dove Lobotka non ha preso parte perché non convocato per scelta tecnica.

Stanislav Lobotka, centrocampista della nazionale slovacca

Lobotka-Napoli, le parole dell'allenatore del Celta Vigo

Queste le parole di Garcia al termine del match riportate dai media spagnoli: "Non conosco il futuro di Stanislav. Penso che neanche lui lo conosca. Non doveva giocare nella partita di oggi contro l'Osasuna. Se non sei concentrato non puoi scendere in campo, io avevo bisogno di persone concentrate per questa partita. E' stato molto onesto e mi ha detto che non era concentrato e per questo match, per questo non è stato chiamato in causa".