Lippi snobba il Napoli: "Saranno Milan e Inter a giocarsi lo scudetto, ma occhio alla Juventus"

Notizie calcio. Marcello Lippi, ex Ct della Nazionale, è stato intervistato da Massimiliano Vitelli per Calcio Saudita, commentando la nomina di Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale e le ultime sul campionato di Serie A:

«La scelta della Figc di affidare la panchina azzurra a Spalletti? Ne penso tutto il bene possibile. Luciano è un grande allenatore e una bella persona. Credo proprio che la Figc abbia preso una decisione felice. Sono sicuro che Spalletti saprà mettere in campo gli uomini giusti e che la sua Italia ci darà delle soddisfazioni. Approvo pienamente la sua idea. I blocchi sono sempre positivi perché i ragazzi stanno insieme anche durante gli allenamenti delle loro squadre e quindi si conoscono alla perfezione. Questo può fare solo bene al gruppo Italia» Sulla Serie A: «Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo».