Lega Serie A, scontro tra De Laurentiis e Luca Lotti in assemblea! Ecco il motivo

Scontro tra Aurelio De Laurentiis e Luca Lotti in Assemblea di Lega Serie A! Oggi Il Mattino racconta le tensioni in assemblea tra il presidente della SSC Napoli e l'ex ministro che è ora è l'uomo di fiducia del presidente dell'Empoli Corsi.

Scontro tra De Laurentiis e Lotti

Ultime news. A quanto pare, De Laurentiis lo avrebbe accusato per la questione della Legge Melandri, che Lotti - Ministro dello Sport durante il Governo Gentiloni - non sarebbe stato in grado di cambiare.

Come riporta Il Mattino, però, Lotti gli ha risposto punto su punto, "respingendo ogni critica e sottolineando i grandi passi avanti fatti dal calcio italiano quando era ministro, con il suo decreto sui nuovi criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi del campionato di serie A che nessun governo ha poi cambiato", ricordando a De Laurentiis che "a suo tempo, pure il Napoli aveva sostenuto in assemblea".