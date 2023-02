Termina in pareggio la sfida tra Lecce e Roma. Allo stadio Via del Mare passano in vantaggio al 7' del primo tempo i padroni di casa grazie ad una autorete di Ibanez. La squadra di Mourinho reagisce trovando il pareggio su calcio di rigore con Dybala al 17' della prima frazione di gioco. Il secondo tempo non è particolarmente bello da vedere. L'unica occasione ce l'ha la Roma con Pellegrini che manda alto da buona posizione.