Lecce-Napoli, le ultimissime di formazione da Sky: la scelta su Lindstrom, Garcia verso una novità | GRAFICO

Ultime notizie Serie A - Oggi si giocherà Lecce-Napoli, in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare. Ma quali saranno le scelte di formazione di Rudi Garcia e Roberto D'Aversa? Quali saranno le formazioni ufficiali per la gara della 7ª giornata di campionato?

Formazioni Lecce-Napoli: le ultimissime news da Sky

Andiamo a scoprire le ultimissime news da Sky Sport per quanto riguarda le probabili formazioni di Lecce-Napoli:

"Rudi Garcia verso la conferma di 10 giocatori, titolari nella sfida del turno infrasettimanale vinta contro l'Udinese. Lindstrom la possibile novità in avanti al posto di Politano. Nell'allenamento di venerdì provati anche Cajuste e Raspadori"

Probabili formazioni Lecce-Napoli

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

?QUI LECCE - Nel 4-3-3 di D'Aversa possibili tre novità rispetto alla trasferta contro la Juve: Gendrey e Gallo dovrebbero partire dal 1' sulle corsie esterne in difesa Rafia a centrocampo al fianco di Blin e Ramadani. Conferma in avanti per il tridente Almqvist-Krstovic-Strefezza