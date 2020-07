Calciomercato Serie A - Prima di Juventus-Lazio, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato delle possibili cessioni dei grandi calciatori biancocelesti: "Come diciamo sempre, le offerte se sono importanti le ascoltiamo tutte, poi decidiamo. Se ne arriva una che fa contento tutte le parti in causa, perché no?. Borja Mayoral? E' un profilo interessante che ha fatto bene in carriera. L'unica cosa certa è che cerchiamo 1-2 attaccanti per la prossima stagione".