Notizie Serie A. Sembrava fatta, poi la beffa: David Silva non vestirà la maglia della Lazio, ha infatti firmato un biennale con la Real Sociedad. Fuoriosa la reazione dei capitolini che si sentono presi in giro dall'ex City: tuttavia il ds Tare, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe già pronta l'alternativa. Si tratta di James Rodriguez, ex obiettivo del Napoli appena un anno fa: il colombiano è ai margini del progetto del Real Madrid ed ha il contratto in scadenza nel 2021.