Lazio, Lotito sorpreso per il blitz degli ispettori federali: "Nulla da nascondere"

Serie A - Oggi doveva essere il giorno degli allenamenti collettivi, del ritorno alla normalità. Il nuovo protocollo non è stato ancora recepito o meglio, in casa Lazio, nonostante il centro sportivo biancoceleste offra tutti i comfort e le possibilità per andare in ritiro, Inzaghi e il suo staff preferiscono andare avanti con il lavoro individuale - sottolinea Il Messaggero - in attesa che ci sia il via libera.

"Nulla da nascondere" - Se verrà modificato il protocollo, la Lazio tornerà alla normalità e, probabilmente, torneranno di nuovo gli ispettori federali a controllare. Nel primo blitz di sabato a Formello, la Lazio fa sapere di essere stata colta di sorpresa e non aspettarsi la visita della squadra della FIGC. "Non avevamo nulla da nascondere e non ne sapevamo nulla del loro arrivo", ribadisce il presidente Claudio Lotito - continua Il Messaggero - che, arrivato a Formello in tarda mattinata, li ha poi condotti e guidati all'interno del centro sportivo laziale.