Ultime notizie calcio. Claudio Lotito, presidente della Lazio, va avanti per la sua strada: il numero uno biancoceleste, come riferito da Il Messaggero, ha convocato la squadra per la prossima settimana per iniziare il ritiro a Formello. I giocatori e il tecnico Inzaghi hanno già dato il via libera a patto che vengano prima effettuati tamponi a tutti e che il Centro Sportivo venga messo in sicurezza