Lazio, Inzaghi a Sky: "Il Napoli è una grande squadra, hanno perso punti perché hanno avuto qualche problema. Oggi abbiamo sofferto"

Ultimissime calcio Napoli- Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto a Sky Sport nel post partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto evidenziato a CalcioNapoli24: "I ragazzi sono stati bravi e sempre in partita. Il primo tempo abbiamo fatto meglio, poi nel secondo meglio il Napoli. Loro sono una grande squadra, sapevamo di dover soffrire. Ora ci godiamo questo successo e questo record, i ragazzi sono stati bravissimi. Da domani già penseremo alla partita di Coppa Italia, ma i ragazzi devono godersi questo momento. La Lazio è una squadra che ci crede sempre, per questo i tanti gol nel finale. La consapevolezza e la lucidità che i ragazzi mantengono è incredibile. Abbiamo sofferto come bisogna fare nei big match, abbiamo risposto colpo sul colpo. Abbiamo perso qualche punto durante la stagione, ma sapevo che potevamo fare tanto quest'anno. Il Napoli ha perso qualche punto e ha avuto qualche problema, ma è una grandissima squadra".