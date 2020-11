Lazio, Immobile in campo: assente Milinkovic-Savic

Serie A - Ottime notizie arrivano sul fronte Ciro Immobile in casa Lazio: dopo le visite mediche effettuate in mattinata alla clinica Padeia, l'attaccante ex Torino ha svolto regolarmente in gruppo l'allenamento di oggi pomeriggio e si candida per una maglia da titolare con il Crotone per la sfida di sabato pomeriggio, in programma allo Scida alle ore 15.00.

Lazio, le ultime in vista del Crotone

Dunque Ciro Immobile era presente a Formello ed ha partecipato a tutta la seduta d'allenamento con i compagni. Non succedeva dalla vigilia della sfida di Champions con lo Zenit. Inzaghi può sorridere, ieri sera l’attaccante ha avuto il via libera dalla Asl e oggi si è riaggregato per la seduta dell’antivigilia della partita con il Crotone, scattata intorno alle 15. Un rientro fondamentale per il tecnico biancoceleste che adesso potrebbe lanciare il napoletano subito in campo.

Le prove tattiche non sono state ancora effettuate al completo: dei nazionali si sono rivisti sul campo soltanto Correa e Akpa Akpro. Inizio in gruppo, poi il lavoro atletico con il preparatore Ripert e il ritorno negli spogliatoi. Assente ovviamente Milinkovic Savic per Coronavirus, così come i nazionali Alia, Acerbi, Marusic e Muriqi, che faranno ritorno nella giornata di domani.