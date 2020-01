Lazio, Immobile: "Complimenti al Napoli, il pareggio era il risultato più giusto. Il gol è mio, non facciamo arrabbiare quelli al fantacalcio"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Immobile è intervenuto a Sky Sport nel post partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto evidenziato a CalcioNapoli24: "Questa vittoria rappresentata tanto. Il Napoli ha fatto una gran partita, bisogna fare i complimenti a loro e il pareggio forse era il risultato più giusto. Ma tanti parlano di fortuna perché segnamo sempre alla fine, invece è semplicemente perché ci crediamo fino alla fine. L'obiettivo è quello di continuare a crescere, si stanno vedendo i risultati di questi quattro anni fatti insieme al mister. Il pubblico è fondamentale, abbiamo vinto due partite non giocando bene, quando non ci arrivi con il gioco bisogna arrivarci in altri modi. E' gol mio non autogol di Di Lorenzo, non facciamo arrabbiare quelli del fantacalcio (ride, ndr)".