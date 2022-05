Lazio: condizioni Immobile, salta la Juventus

Serie A - Le ultime da Roma sulle condizioni di Ciro Immobile in vista della prossima partita di Serie A. La Lazio di Sarri affronterà la Juventus a Torino e senza Ciro Immobile che si è infortunato.

Infortunio Immobile: salta Juve-Lazio

Come riportato da l'edizione odierna di Repubblica, si valutano le condizioni dell'attaccante della Lazio che è a forte rischio per la sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium del prossimo weekend: il bomber campione d'Europa ha una caviglia sinistra gonfia e dolorante, che costringerà l'attaccante a riposare per alcuni giorni, e di conseguenza a essere in dubbio per la sfida alla Vecchia Signora.