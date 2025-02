Lautaro squalificato per una bestemmia? Il Mattino: ecco perché Napoli-Inter non è a rischio per l'argentino

Ultime notizie Serie A - Si avvicina il big match del Maradona e non mancano le polemiche verso Napoli-Inter, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive:

"Intanto sui social impazza la polemica intorno a Lautaro Martinez che al termine di Juve-Inter si sarebbe lasciato scappare una serie di bestemmie. Lo si capirebbe dal labiale del capitano dell'Inter visto che l'audio non è a disposizione per un eventuale confronto. In passato per le bestemmie sono stati squalificati diversi giocatori e ora sui social stanno chiedendo a gran voce che all'argentino venga riservato lo stesso trattamento. Il regolamento parla chiaro e all'articolo 37 del codice di giustizia sporvia prevede che «In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata». In ogni caso Lautaro salterebbe la prossima partita, ovvero quella contro il Genoa. Ma l'argentino potrebbe essere salvato: a rendere la bestemmia inequivocabile serve anche un audio a supporto delle immagini".