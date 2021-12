TMW premia Koulibaly: il centrale azzurro è il miglior giocatore del girone d'andata

Notizie calcio. Il sito Tuttomercatoweb ha pubblicato la sua personale Top 100, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di TMW, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 10 partite. Al primo posto c'è KALIDOU KOULIBALY (Napoli)

Di seguito la spiegazione di TMW all'assegnazione del premio per Koulibaly:

Basta aver visto qualche partita del primo Napoli di Spalletti per capire quanto il primo posto in graduatoria di Kalidou Koulibaly sia meritato. Il centrale classe ’91 sta giocando probabilmente la sua miglior stagione in carriera. È vero, siamo solo al giro di boa, ma la continuità che il giocatore riesce a dare sia all’interno della singola partita che del campionato è a dir poco esaltante. Chiusure pulite, eleganza, leadership, nel suo gioco c’è questo e tanto tanto altro. Il suo campionato iniziò con un ottimo 6,5 contro il Venezia ed è stato un continuo migliorare. Nelle successive 6 giornate sono arrivati tre 7 e tre 7,5. C'è anche in passo falso, nel derby campano contro la Salernitana dove rimedia un 5 e un cartellino rosso, saltando così la sfida col Verona. Incidente di percorso per un vero e proprio muro che è diventato anche leader del Napoli.