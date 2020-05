Kiss Kiss Napoli - Napoli verso la ripresa degli allenamenti individuali: se non risultassero tamponi positivi domani riaprirà il centro sportivo dì Castel Volturno

La SSC Napoli prosegue il suo cammino verso la ripresa degli allenamenti individuali: come riportato su Twitter dall'emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, se non risultassero tamponi positivi domani riaprirà il centro sportivo dì Castel Volturno.

Serie A - In questa settimana il club azzurro ha sottoposto tutti gli azzurri a due tamponi, per poter ricominciare l'attività sportiva. Ieri ha parlato Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell'Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli.

SSC Napoli

Ripresa allenamenti, la precisazione della SSC Napoli

In relazione a queste dichiarazioni però, la SSC Napoli precisa che la ripresa degli allenamenti, qualora l'esito dei tamponi dovesse essere negativo per tutti i tesserati, riprenderà plausibilmente nel weekend. Il club azzurro intende sottolineare come la ripresa dell'attività sportiva sia tassativamente in modalità d'allenamenti individuali, non di gruppo.

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Mirone, quest'oggi, a Radio Punto Nuovo: