Kiss Kiss, De Luca ironizza: "Napoli-Inter di Coppa Italia a porte chiuse nel primo tempo, poi entreranno solo i tifosi ospiti"

Serie A - Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il calcio italiano ha dimostrato di non saper gestire nulla, risollevare il calcio italiano a livello d'immagine è sempre più difficile. A me viene da ridere, figuriamoci all'estero come è visto il calcio italiano in questo momento. C'è l'ultim'ora, Napoli-Inter di Coppa Italia si giocherà con i primi 45 minuti a porte chiuse, poi i 25 minuti del secondo tempo solo con i tifiosi dell'Inter che avranno misurato la temperatura".