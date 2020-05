Juventus, scoppia il caso Rabiot: il giocatore è ancora in Costa Azzurra e la madre lo spinge a lasciare Torino

Sono tornati quasi tutti alla casa madre Juventus. Lunedì Cristiano Ronaldo ha inaugurato il controesodo, martedì sono arrivati Wojciech Szczesny e Matthjis de Ligt, mercoledì Sami Khedira e Blaise Matuidi, giovedì i tre brasiliani Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. All'appello mancano ancora Gonzalo Higuain (in Argentina) e Adrien Rabiot (in Costa Azzurra).

Everton ma non solo - In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - il 2020 aveva proposto un Rabiot capace di prendersi gradualmente sempre più spazio a discapito di Blaise Matuidi, ma l'ascesa non è in ogni caso stata sufficiente per trasformare in mezzo pieno il bicchiere di questa sua prima stagione in bianconero. Anzi, lo stop forzato dell'attività è servito a mamma Veronique anche di tirare già le somme, i conti dal punto di vista dell'entourage di Rabiot non tornano. Così sono già ripartite le grandi manovre per voltare subito pagina. Guardando con decisione al ricco mondo della Premier League (Everton in pole), forse unico campionato in questo momento dove poter trovare società in grado di soddisfare le richieste economiche del centrocampista francese, garantendo anche un progetto tecnico di primo piano.