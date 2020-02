Juventus, Sarri polemico sul rigore subito: "Se era concesso a nostro favore veniva giù il mondo"

Serie A - Maurizio Sarri polemico al termine di Spal-Juventus ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore della Juve ha contestato la decisione del Var sul rigore Spal Juventus, messo a segno poi da Petagna. L'arbitro La Penna, richiamato dla VAR, non è riuscito a visualizzare le immagini a causa di un problema tecnico. Gli stessi collaboratori al Var hanno indicato all'arbitro di concedere rigore: "Stiamo subendo tanti gol su rigore, è molto strano dato che giochiamo il triplo di palloni in area avversaria rispetto agli altri. Oggi abbiamo preso il rigore dal Var, mentre il var non funzionava. Incredibile. Se succedeva a parti invertite veniva giù il mondo. La Penna poi mi ha spiegato che se non funziona il monitori può decidere il Var".