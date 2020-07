Juventus, Sarri: "Necessario un mese di pausa prima dell'inizio della prossima stagione, sarà un grave problema altrimenti"

Serie A - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza in vista della partita con la Roma, l'ultima di stagione: "Valuteremo oggi e domattina. Chi ha bisogno di riposare riposerà e chi può giocare gioca, senza altri problemi. Non ho mai parlato di calendari sbagliati. Ho fatto una constatazione. Dal 20 luglio al primo agosto ci sono state 5 partite. Io mi rendo conto delle difficoltà nel fare i calendari. Non è facile per noi adeguarci ma non è facile neanche per loro crearli. Alibi? Se parlo un italiano decente non ci sono letture differenti da una constatazione. È un calendario difficile e dobbiamo fare il meglio possibile. Non ci sono secondi pensieri al riguardo. La partita con la Roma non può essere un modo per preparare quella col Lione. È comprensibile che ancora ci sia un piccolo down a livello emotivo. Fra una settimana andremo a giocare una gara importantissima e dovremo farci trovare pronti. Domani faremo giocare chi è in condizione di farlo, cercando di fare una bella partita e fare una bella festa. Staccare in un lavoro come questo è necessario dopo che vivi per 12 mesi l’assillo delle prestazioni e dei risultati. Un periodo minimo di 20 giorni di inattività dovrebbe essere obbligatorio. Mi auguro che ci sia perché altrimenti diventa un problema per la prossima stagione: a ottobre o novembre saremmo tutti fusi. Mi auguro che sia possibile anche perché è difficile visto che a fine stagione ci sarà l’Europeo”