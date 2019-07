Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura alla Juventus per Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli ha rimediato un 3.2 contro il Tottenham nella tourneè all'estero:

Il primo gol è stato siglato da Lamela al 30' del primo tempo, poi il pari con Higuain al 56'. Dopo un'ora di gioco Moura porta in vantaggio gli inglesi, salvo poi farsi rimontare con il gol di Ronaldo. Nel finale, però, ci pensa Kane al 93' a trascinare i suoi alla vittoria.