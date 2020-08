Juventus, Pirlo: "Spero di essere un predestinato, mi ispiro a Conte! Abbiamo un patto di squadra. Ho deciso che Higuain andrà via"

Serie A - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa: “Atteggiamento della squadra? Voglio riportare entusiasmo, è mancato nell’ultimo periodo. Puntiamo a un calcio propositivo e di padronanza. Abbiamo un patto di squadra, non con i singoli. Sono al posto giusto al momento giusto. Con Ronaldo ci siamo sentiti qualche giorno fa prima di iniziare per salutarci. Ho chiacchierato con lui e gli altri, abbiamo parlato di presente e passato, da persone normali. Poi andremo più nello specifico. Dybala mai sul mercato, Higuain sì. Ho parlato con lui e abbiamo deciso che il suo ciclo qui è finito. Dobbiamo essere come la Juve di Conte, con sacrifici si arriva all'obiettivo".