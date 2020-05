Ultime notizie calcio. Gonzalo Higuain non è ancora tornato in Italia: come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Pipita è rimasto in Argentina sotto permesso della stessa Juventus. Il motivo ufficiale sono alcuni "problemi personali" palesati dal centravanti: su tutti le condizioni di salute non ottimali della madre. Per l'ex Napoli, si legge sul quotidiano, si tratta comunque dell'ultima stagione alla Juventus: la stada per la cessione è già stata tracciata.