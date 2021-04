Juventus-Genoa, i bianconeri vincono ma Cristiano Ronaldo getta la maglia a terra [FOTO]

Serie A - Nonostante la vittoria della Juventus contro il Genoa per 3-1, al termine della partita Cristiano Ronaldo è apparso abbastanza indispettito, e si è svestito rapidamente della maglia lanciandola a terra, al termine di una partita in cui non ha trovato la via del gol (sul palo nell'azione che ha poi condotto alla rete di Morata). Poco male, comunque, visto che un raccattapalle che era lì nei paraggi l'ha raccolta e fatta sua, trasformando un gesto di irritazione in un bel momento per se stesso, con tanto di cimelio allegato.