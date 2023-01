Juventus, clamoroso Ziliani: "Almeno un mese di squalifica per tutti i tesserati che hanno ammesso"

Ultime notizie Serie A - In attesa di novità dal processo, Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha raccontato le sanzioni previste dall'articolo 31 per i tesserati della Juventus:

E Ziliani aggiunge:

"Come si legge nel 4° foglio, le integrazioni degli stipendi corrisposti in ritardo non sono state depositate in Lega ma furono garantite con scritture private (vietate) depositate presso vari studi legali. Si tratta di pagamenti totalmente illegali. Ammessi da atleti e manager. Ripeto. Almeno un mese di squalifica è previsto per i tesserati che ricevono compensi non pattuiti in ambito federale. Qui ci sono le scritture private (e l’elenco degli agenti e degli studi legali in cui sono state ritrovate) stipulate dalla Juve. Tutto ammesso dagli interessati".