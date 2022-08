Juventus sconfitta pesantemente nell'ultimo test amichevole: l'Atletico Madrid dilaga 4-0, tripletta per l'ex Morata

Notizie calcio. Brutta sconfitta per la Juventus di Max Allegri, battuta per 4-0 dall'Atletico Madrid alla Continassa nell'ultimo test amichevole pre-campionato. Prestazione sottotono per i bianconeri, condannati dall'ex Morata autore di una tripletta.

Juventus-Atletico Madrid 0-4: tabellino

Reti: 10’, 43’, 62’ Morata, 90' Cunha

Juventus (4-3-3): Szczesny (46′ Perin); Danilo (68′ Barbieri), Bonucci (46′ Gatti), Bremer, Alex Sandro (46′ De Sciglio); Fagioli (46′ Miretti), Locatelli, Zakaria (46′ Rabiot) (68′ Rovella); Soulé, Vlahovic, Di Maria (68′ Rugani). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Cudrig, Da Graca.

Atletico Madrid (4-4-2): Grbic; Molina (66′ Wass), Savic (66′ Hermoso), Witsel, Reinildo (66′ Renan Lodi); Llorente (66′ Carrasco), Saul (66′ Griezmann), Koke (84′ Moreno Ojeda), Lemar (66′ Kondogbia); Joao Felix (66′ Correa), Morata (66′ Cunha). All. Simeone. A disp. Gomis, Diez, Martin.