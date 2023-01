Juventus, Allegri fa pretattica: "Napoli straordinario, è nettamente favorito per lo Scudetto!"

Notizie calcio. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista di Juventus-Udinese, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino.

Conferenza stampa Allegri

Queste alcune parole di Max Allegri in vista di Juventus-Udinese:

“Prima di iniziare la conferenza stampa è doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli. Due giocatori ma prima di tutto due uomini. Hanno dato tanto alla Juventus e alla Nazionale italiana. Vi chiedo cortesemente di fare un minuto di raccoglimento in memoria di questi due uomini”.

Come sta Di Maria? Paredes può giocare titolare?

"Domani, indipendentemente dal ritorno allo Stadium col nostro pubblico e con lo stadio pieno, sarà una bella occasione per noi. Abbiamo recuperato Di Maria. Paredes sta crescendo di condizione, Bremer è un po' affaticato e valuterò oggi le condizioni. Ci sarà Rugani pronto a giocare all'occorrenza. La formazione la valuterò oggi, devo fare delle scelte. Oggi dopo gli allenamenti avrò definito la formazione. Contro l'Udinese che è una squadra fisica e sta facendo un ottimo campionato. Ha giocatori di qualità primis l'ex Pereyra, giocatore straordinario che qui con noi ha fatto un campionato ottimo. Poi Beto, giocatore fisico, loro occupano l'area con tanti giocatori. Sarà una gara complicata come tutti, è la seconda dell'inizio della seconda parte di stagione".

Domani Alex Sandro dall'inizio?

"Dovrebbe rientrare, sta bene. Domani tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, ne giocano tre. Momentaneamente togliamo Bremer che è un po' affaticato e valuterò se rischiarlo o meno".

Chiesa può giocare titolare?

"Alla fine l'altro giorno ha giocato un tempo considerato il recupero. Quelli che entrano nel secondo tempo con il recupero comunque gioca sempre quasi un tempo. Chiesa ha fatto bene, fisicamente gli serviva una partita del genere alzando molto i ritmi. Sta crescendo di condizione, non so se riuscirò a farlo partire dall'inizio comunque più si va avanti più minutaggio mette. Sono molto contento".

Kean sempre più determinante. Domani gioca?

"Quest'anno si è presentano molto bene, ha perso 6 kg rispetto all'anno scorso. Ha una testa diversa, sta maturando, ha una presenza diversa in campo, più pesante. Gioca delle partite diverse rispetto all'anno scorso. Lui è un giocatore che è cresciuto molto. Domani devo valutare se far giocare lui o Milik, tutti e due insieme o magari far partire Di Maria".

Prospettive in ottica scudetto cambiano con la sconfitta del Napoli?

"Non cambiano. Il Napoli è nettamente favorito, ha tanti punti di vantaggio dopo 16 partite. Ha avuto uno stop e ci sta, direi però che il Napoli sta facendo un'annata straordinaria ed è ancora la netta favorita. Poi c'è l'Inter, il Milan... Il nostro obiettivo è rimanere tra le prime 4 e giocarci le chance in Coppa Italia ed Europa League".