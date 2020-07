Juve Under 23, Pirlo si presenta: "Avrei voluto giocare per Sarri, pronto alla mia nuova avventura. Ancelotti, Lippi e Allegri mi hanno dato tanto"

Juventus - Andrea Pirlo torna alla Juve, nei panni di allenatore dell'Under 23 partendo dalla Serie C. L'ex calciatore bianconero si presenta: "È un orgoglio cominciare qui questa carriera da allenatore, spero di poter rivivere le emozioni vissute da calciatore. Non vedo l'ora di cominciare perché questi anni lontano dal campo mi hanno fatto capire che questa era la strada giusta. Tutti gli allenatori avuti in carriera mi hanno dato qualcosa, da Ancelotti a Lippi fino ad Allegri. Ognuno però deve fare la propria strada e io in testa ho il mio modo di giocare, cioè con il possesso palla e la voglia di giocare per vincere. Da giocatore odiavo delle cose e non vorrò rivederle in campo. Mi sarebbe piaciuto giocare in questa Juventus - ha ammesso Pirlo -, il gioco di Sarri mi piace perché il playmaker gioca tanti pallone e mi sarei trovato bene. Consigli da Sarri? Conosco i giocatori dell'Under 23, li seguo già da un anno e sicuramente sono migliorati allenandosi con la prima squadra. Sicuramente vorrei creare un rapporto con Sarri per favorire la crescita dei ragazzi, pur sapendo che io sono al di sotto della prima squadra".