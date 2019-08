Juve, de Ligt: "Sarri mi disse che avrei fatto panchina per un mese. In allenamento volano scintille"

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al De Telegraaf: "Critiche? Non leggo cosa scrivono sui social ma a essere sorpreso certe critiche che arrivano se non gioco mi sorprendono. Il mio ruolo secondario si adatta al processo di un ragazzo che va in un club europeo di alto livello. All'Ajax venivo intervistato circa otto volte a settimana, di solito tre volte prima di una partita e cinque volte dopo mentre la Juventus ha gestito le richieste in modo molto selettivo. Prima di venire qui ho avuto una lunga conversazione con Sarri. Mi ha indicato cosa voleva me, ma mi ha anche detto che il primo mese di gioco e allenamento sarebbe stato un grande cambiamento per me. Questo vale per ogni difensore che lavora con lui. Ho notato che le cose stanno migliorando ogni giorno, che sto diventando più in forma e più forte. In allenamento facciamo scintille, anche se non ci sono sempre placcaggi alla Gentile. Tutti vogliono vincere ogni partitella. La formazione è diversa, principalmente tattica"