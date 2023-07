Juve, caso stipendi: inibizione di 16 mesi per Andrea Agnelli

Notizie Calcio - Sedici mesi di inibizione ed una multa da 60mila euro, questa la sentenza (immediatamente esecutiva) del Tribunale federale nazionale della FIGC contro Andrea Agnelli per la "manovra stipendi" del filone dell'Inchiesta Prisma.

"Manovra stipendi", 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli

Il procuratore federale aveva chiesto 20 mesi per l'ex presdente della Juventus che attende ora le motivazioni per valutare il ricorso. L’ex numero uno della Vecchia Signora è rimasto l'unico imputato per la vicenda dopo i patteggiamenti con multe dello scorso 30 maggio per gli altri dirigenti che erano stati deferiti. Lo riporta Sky Sport.