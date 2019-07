Juve, Bonucci: "Stagione combattuta, il Napoli continua a crescere. Mi hanno colpito le idee di Sarri"

Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a JTV: "La Juve ha migliorato i punti dove era carente. Adesso facciamo parlare il campo che è il giudice supremo. Dobbiamo seguire le idee del mister. La stagione sarà combattuta, soprattutto in Italia, perché l’Inter ha preso uno dei migliori allenatori e il Napoli continua a crescere. In Europa sappiamo che le grandi squadre migliorano sempre e ci sarà da dare battaglia. Non vedo l’ora di iniziare. Con Sarri facciamo tanto lavoro con la palla. Gli allenamenti sono aumentati di intensità e facciamo molte poche pause. Dobbiamo essere sempre pronti all’esercizio successivo. Questo aiuta a mantenere la concentrazione. Di Sarri mi hanno colpito le idee, alla fine quando le vedi da fuori ti fai una certa idea ma quando ci sei dentro capisci l’intelligenza di un allenatore che ha portato idee nuove"