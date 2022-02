Jacobelli bacchetta Sarri: "Coppa Italia antisportiva? Se non ti piace va detto prima! In Lega c’è un certo Lotito..."

Notizie calcio. Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, in diretta nell’editoriale su TMW Radio, ha parlato delle parole di Sarri sulla Coppa Italia:

Sarri ha criticato la formula della Coppa Italia, definendola una competizione antisportiva…

“Comprendo le perplessità di Sarri ma non condivido la definizione di ‘antisportiva’. Se le cose non ti piacciono, lo devi dire prima non alla vigilia di un quarto di finale. E poi la Lazio negli ultimi anni ha vinto diverse volte il trofeo, oltre alla Supercoppa italiana. Le regole vanno contestate all’inizio di una competizione. In Lega poi c’è un certo Lotito che ha una certa voce in capitolo: il primo interlocutore di Sarri dovrebbe essere il suo presidente”.