Inter, Skriniar sì o no nel derby? L'annuncio a sorpresa di Inzaghi

Notizie Calcio - Giocherà o no Skriniar nel derby di domani sera tra Inter e Milan? E' stato questo il quesito nel capoluogo lombardo in questi giorni considerando la centralità del difensore slovacco ma anche un contratto già firmato col PSG per l'estate, il che potrebbe - secondo molti - compromettere la concentrazione di un giocatore la cui attenzione ora è già rivolta verso la nuova meta.

Inter-Milan, Skriniar giocher?

"Non giudico le sue scelte fatte ma l'uomo e il giocatore. E Skriniar è un ragazzo splendido che lavora benissimo ogni giorno e un grande professionista. Giocherà ma senza fascia da capitano, ne abbiamo parlato serenamente col calciatore e la società", ha annunciato Simone Inzaghi in conferenza stampa.