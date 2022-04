Notizie Calcio - Altro che futuro in dubbio come si è sospettato a un certo punto del campionato: Simone Inzaghi sarà ancora l’allenatore dell’Inter. E ancora per parecchio. Secondo quanto infatti riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro è vicinissimo al rinnovo fino al 2025 con un contratto non indifferente: 5.5 milioni di euro a stagione per l’ex Lazio.