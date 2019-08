Inter, non si sblocca l'attaccante: la Roma vuole trattenere Dzeko

L'Inter ferma all'ultima offerta (15) e non andrà oltre: ecco la situazione circa l'interesse nerazzurro per Edin Dzeko secondo quanto da noi raccolto. La Roma ha cambiato posizione: lo terrebbe volentieri, Fonseca ne sarebbe felice. Nel corso dell'incontro di oggi avvenuto nella sede nerazzurra tra nerazzurri ed entourage del giocatore, però, Marotta e Ausilio hanno ribadito interesse per il bosniaco che con il club di Suning ha un accordo totale da marzo per un triennale a 4,5 milioni più bonus. Di sicuro c'è che sarà difficile chiudere il cerchio a stretto giro. Lo riporta Tuttomercatoweb.